Banda ultralarga: 28 Comuni in progetto Tim su copertura

(ANSA) - CAGLIARI, 01 FEB - Con l'obiettivo di accelerare la copertura e l'adozione della banda ultralarga ad altissima capacità in vista del lancio di FiberCop, Tim ha pubblicato sul proprio sito wholesale (https://wdc.wholesale.telecomitalia.it/) l'offerta di coinvestimento per la realizzazione della rete di accesso secondaria in fibra ottica. Grazie a questo progetto si potranno offrire soluzioni Ftth alle famiglie e alle imprese in 28 comuni della Sardegna, sui 1.610 Comuni previsti su tutto il territorio nazionale entro il 2025.

L'offerta è stata, contestualmente, notificata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom). L'iniziativa di Tim si basa sul modello del coinvestimento 'aperto' previsto dal nuovo Codice e rappresenta il primo caso di questo tipo in Europa su scala nazionale. (ANSA).