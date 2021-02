Auto cade in burrone M. Urpinu a Cagliari, tre feriti gravi

(ANSA) - CAGLIARI, 01 FEB - Un'auto è caduta in un burrone questa sera in viale Europa a Cagliari. I tre giovani, un 19enne e due coetanei, che si trovavano a bordo sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. I ragazzi, viaggiavano su una Alfa Romeo Mito e stavano percorrendo la strada che taglia in due Monte Urpinu in discesa quando il conducente ha perso il controllo dell'auto. L'Alfa 'ha urtato prima il marciapiede e poi il guard rail ed è scivolata nel burrone, finendo nell'area cani che si trova poco più sotto. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto delle ambulanze del 118, dei vigili del fuoco e della polizia municipale.

Il conducente del veicolo, un 19enne residente a Quartucciu, è stato trasportato al Brotzu in gravi condizioni, i due passeggeri sono stati invece ricoverati al Policlinico di Monserrato. La polizia municipale sta lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente. (ANSA).