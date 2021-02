ANSA-IL-PUNTO/COVID:36mila studenti sardi tornano in classe

(ANSA) - CAGLIARI, 01 FEB - In Sardegna sono stati 36mila i ragazzi delle scuole superiori tornati in aula oggi: l'appello in presenza mancava dallo scorso ottobre. Un ritorno tra luci e ombre, con molte speranze e tante paure. E disagi legati ai trasporti, nonostante il potenziamento dei mezzi pubblici, e ancora troppi assembranti.

Sulla vicenda della zona arancione, il Ministero della Salute, attraverso l'avvocatura dello Stato, ha presentato documenti e una memoria difensiva di costituzione al Tar della Sardegna rispetto alla richiesta della Regione di annullare l'ordinanza del ministro Roberto Speranza con la quale il 22 gennaio scorso l'isola è passata dalla fascia gialla a quella arancione che prevede misure più restrittive per il contenimento del Covid-19.

Era stato lo stesso presidente del Tar, Dante d'Alessio, a sollecitare ulteriori chiarimenti a Roma per poter decidere sull'istanza di decreto monocratico urgente fatta dai legali della Giunta regionale al tribunale amministrativo regionale.

La Sardegna spera di poter tornare di nuovo in fascia gialla già prima della nuova riunione della cabina di regia prevista per il prossimo fine settimana.

Intanto salgono a 38.660 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati dall'inizio dell'emergenza: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 123 nuovi contagi. In totale sono stati eseguiti 582.290 tamponi, per un incremento complessivo di 2.075 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna dunque un tasso di positività del 5,9%. Si registrano quattro decessi (986 in tutto). Sono 439, invece, i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-7 rispetto al dato di ieri), mentre sono 39 (invariati) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.078. I guariti sono complessivamente 21.785 (+551), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 333. (ANSA).