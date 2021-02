400 anni Ateneo Cagliari, stendardi su facciate sedi

(ANSA) - CAGLIARI, 01 FEB - Proseguono le celebrazioni per i 400 anni dell'Università di Cagliari: è fissata per il 4 marzo la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico, slittata dallo scorso novembre e che per la prima volta si terrà interamente on line.

Nel frattempo il compleanno dell'Ateneo colora la città di Cagliari: in queste settimane si è completato il posizionamento degli stendardi decorativi sulle facciate dei principali edifici dell'Università in linea con il messaggio di comunicazione che l'Università cagliaritana ha deciso di utilizzare per festeggiare, insieme al territorio, il traguardo raggiunto: "uniti nel sapere da 400 anni ".

"Ricerca. Conoscenza. Territorio", "Società. Innovazione.

Competenza", "Cultura. Storia. Crescita", e "Scoperta. Studio.

Passione" sono le combinazioni di parole scelte per raccontare questi secoli di storia dell'Ateneo. Il logo dei 400 anni colorerà in diverse occasioni la Torre dell'Elefante e le strade cittadine di Cagliari e di Monserrato.

L'idea creativa della campagna promozionale è in continuità con il marchio celebrativo dei 400 anni, ideato e realizzato da Stefano Asili; il concept, a cura dell'agenzia Addv, è un chiaro invito a celebrare un anniversario che riguarda tutte e tutti, che conferma il grande senso di appartenenza di tutto il personale universitario e che trova nelle studentesse e negli studenti, nei loro sogni, nei loro progetti, l'importanza che riveste l'Università nella società.

Il programma completo degli eventi di celebrazione è online, consultabile alla pagina web https://www.unica.it/unica/it/unica_400_anni_programma.page.

(ANSA).