Scuola: l'Atp Sassari potenzia le corse dei bus

Da lunedì 1 febbraio il 50% degli studenti delle scuole superiori sassaresi tornerà alla didattica in presenza e l'Atp, l'azienda che si occupa del trasporto pubblico in città, ha studiato un piano che soddisfi l'esigenza di mobilità nelle fasce orarie di ingresso e uscita delle scuole attraverso il potenziamento delle linee in cui, prima della pandemia, si è registrato più traffico di passeggeri.

Nelle 27 corse totali in servizio nelle fasce orarie di ingresso e uscita dalle scuole superiori e nelle linee considerate sensibili all'affollamento il potenziamento prevede altri 29 bus, grazie ai quali 25 corse viaggeranno con due mezzi accoppiati, uno dietro l'altro, mentre nelle altre due addirittura i mezzi si triplicheranno. Sul sito atpsassari.it e sulla pagina facebook @atpsassari si potranno consultare orari, linee e numero dei bus previsti per ogni corsa, con indicata la capienza massima per ogni mezzo.

A bordo dell'autobus di testa ci sarà un dipendente di Atp che coadiuverà le operazioni di distribuzione dei passeggeri a bordo dopo aver controllato la regolarità del biglietto di viaggio o dell'abbonamento. Raggiunta la capienza consentita sul primo mezzo, comparirà la scritta "Completo - Prossimo bus in arrivo", visibile da chi è in attesa alle fermate. A quel punto il facilitatore si sposterà sul secondo mezzo accodato per gestire le stese operazioni.

Secondo le regole stabilite dal governo nazionale, la capienza consentita a bordo è del 50% dei passeggeri normalmente trasportabili, con una distanza prevista tra i passeggeri di gran lunga inferiore rispetto a quella interpersonale stabilita nel resto dei casi. Per questo è obbligatorio e necessario indossare correttamente la mascherina e ben distribuirsi a bordo. Se qualcuno non rispetterà le disposizioni di legge, il servizio dovrà essere interrotto e si dovranno far intervenire le forze dell'ordine.

L'impegno dell'Atp non è rivolto al solo trasporto scolastico. Come già durante il lockdown, per tutte le altre corse è stata prevista la disponibilità, in caso di necessità, di 7 bus dislocati in vari punti della città e pronti a intervenire.