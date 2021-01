Moto contro con un'auto a Cagliari, due feriti gravi

(ANSA) - CAGLIARI, 31 GEN - È di due feriti gravi il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri sera a Cagliari. Alla rotonda di via Cadello si sono scontrate una moto Honda con in sella due ventenni e una Alfa Romeo condotta da un 55enne di Cagliari. Passeggero e conducente, a causa del violento impatto, sono stati sbalzati dalla due ruote e dopo un volo di alcuni metri, sono finiti sull'asfalto. Il guidatore della Alfa Romeo si è subito fermato per soccorrerli. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia municipale e le ambulanze del 118. Il conducente della Honda è stato trasportato al Policlinico, mentre il passeggero al Brotzu, le sue condizioni sono gravi. La polizia municipale ha lavorato diverse ore per ricostruire la dinamica dell'incidente. La moto è stata sequestrata: il guidatore era sprovvisto di patente. (ANSA).