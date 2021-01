Esplosione in casa Oristanese per fuga gas, donna ustionata

Una esplosione è avvenuta nella tarda mattina di oggi in una abitazione a Tadasuni, piccolo paese nell'Oristanese. Una donna di 77 anni è stata trasportata al centro ustionati di Sassari con l'elisoccorso.

La deflagrazione, riconducibile a una fuga di gas, è avvenuta intorno alle 12, quando in casa insieme alla donna c'era anche il marito, entrambi anziani. La fiammata ha investito la pensionata.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Abbasanta, l'elisoccorso e l'ambulanza del 118 e i carabinieri. I vigili del fuoco stanno lavorando per mettere in sicurezza la zona.