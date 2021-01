Covid: 167 casi in Sardegna e un decesso, calano ricoverati

Cala a 167 il numero dei nuovi casi Covid in Sardegna anche se in rapporto ai soli 2.203 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore il tasso di positività sale al 7,5%. E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale che registra un decesso (982 dall'inizio dell'emergenza).

Diminuiscono anche i ricoverati: sono 446 i pazienti attualmente in ospedale in reparti non intensivi (-4 rispetto al dato di ieri), mentre sono 39 (invariati) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.495. I guariti sono complessivamente 21.234 (+139), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 341.

Sul territorio, dei 38.537 casi positivi complessivamente accertati, 8.861 (+62) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.238 (+15) nel Sud Sardegna, 3.158 (+28) a Oristano, 7.707 (+6) a Nuoro, 12.573 (+56) a Sassari.