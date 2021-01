Museo Nivola, un 2021 tra mostre e progetti "site specific"

Non si fermano arte e cultura al museo Nivola di Orani. In attesa di poter riaccogliere il pubblico nelle sale, è stato messo in piedi un programma interessante e di carattere internazionale che va avanti per tutto il 2021: mostre e installazioni di artisti contemporanei, progetti "site specific" e un'attenzione particolare alle residenze, capaci di creare un dialogo tra artisti da tutto il mondo e territorio.

Prima della chiusura imposta dalle nuove norme sul contenimento del Covid per la fascia arancione, era già stata inaugurata la mostra dell'artista britannica Sarah Entwistle che intreccia memorie personali e frammenti tratti dall'archivio del nonno, l'architetto Clive Entwistle. Dal 27 marzo al 13 giugno arrivano a Orani le composizioni digitali di Peter Halley, figura chiave del Neo Concettualismo americano per una esplosione di colori fluo in netto contrasto col candore abbagliante del cortile e degli edifici del museo. Seguirà in estate la mostra della scultrice iraniana Nairy Baghramian. L'artista si pone in un ideale dialogo con le opere di Nivola in particolare con i playground.

In autunno arriva Daniel Buren, uno dei padri dell'arte concettuale storica, che realizzerà negli spazi dell'ex-lavatoio una singolare installazione site-specific. Prosegue il progetto - ispirato a una poesia di Nivola "Poter restare fermo" - vincitore del bando Mibact Strategia Fotografia 2020. Tre giovani fotografi italiani emergenti, Valeria Cherchi, Paolo Ciriegia e Vittorio Mortarotti, ospiti in residenza a Orani indagheranno i temi di crisi e di passaggio come momenti trasformativi dell'ecosistema sociale e naturale.

In cantiere altri progetti che interessano il Padiglione dell'Artigianato di Sassari e Sarule con "Tempo artigiano" con la partecipazione del designer Giulio Iacchetti. Si ritorna a Orani com il Pergola Village, progetto di rigenerazione urbana - dall'idea di Costantino Nivola del 1953 - affidato a Stefano Boeri e gestito dal Comune di Orani, dove si fondono architettura e natura.