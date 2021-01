Incendio davanti a Questura Sassari, distrutti tre mezzi

(ANSA) - SASSARI, 30 GEN - Due mezzi da lavoro e un'auto parcheggiati di fronte alla Questura di Sassari, in via Palatucci, sono state gravemente danneggiate dalle fiamme divampate la scorsa notte per cause ancora in corso di accertamento. Un furgone completamente distrutto e un camioncino che ha riportato danni soprattutto nel vano motore anteriore sono di proprietà della stessa persona, mentre la Fiat Punto parcheggiata nelle vicinanze appartiene a un'altra.

I veicoli sostavano nell'ampio spartitraffico che si trova a pochi passi dall'ingresso della Questura, comunemente utilizzato come posteggio. Sull'episodio sono in corso gli accertamenti della squadra mobile, ma al momento non è emerso alcun elemento che faccia privilegiare l'ipotesi della natura dolosa dell'incendio rispetto a quella dell'origine accidentale del rogo. (ANSA).