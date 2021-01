Covid: ricorso Sardegna, Solinas "arancione immotivato"

E' stato presentato ieri stesso alla prima sezione del Tribunale amministrativo regionale il ricorso della Sardegna contro l'ordinanza del 22 gennaio scorso firmata dal ministro Speranza che pone l'Isola in fascia arancione anzichè gialla. Il ricorso - il numero 83 - per ora non è stato inserito nel ruolo delle udienze previste il prossimo 3 gennaio, unica data finora fissata dal Tar la settimana prossima.

Nel frattempo il governatore Christian Solinas, va all'attacco dello Stato, "rappresentato oggi da un Governo dimissionario, che per tutelare i diritti dei sardi ci costringe anche a impugnare un provvedimento del tutto immotivato e dannoso che obbliga la Sardegna a restare in zona arancione nonostante ogni tipo di evidenza scientifica e statistica".