Cagliari-Sassuolo, quasi un derby per Di Francesco

Di Francesco contro il "suo" Sassuolo: "Un'esperienza molto formativa - dice alla vigilia della gara alla Sardegna Arena - in una società che è cresciuta anno dopo anno ed è diventata un modello".

Formazione forse già in testa al tecnico dei sardi. Ma ci sono ancora dubbi: "C'è ancora qualche valutazione da fare - ha detto - non possiamo dare troppi vantaggi. Giocatori in partenza? Gennaio non mi piace molto, ma sono sicuro che tutti metteranno in campo la loro professionalità". Cagliari che aspetta ancora un regista: "Stiamo cercando di muovere qualcosa- ha detto Di Francesco senza sbilanciarsi troppo - in qualche settore del campo".

Senza Nandez equilibri da reinventare a centrocampo: in preallarme anche Oliva. Ma pure Nainggolan potrebbe cambiare posizione. Davanti ballottaggio tra Simeone e Pavoletti, ex neroverde come il tecnico.