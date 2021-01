Un teatro per non rassegnarsi in attesa della riapertura

(ANSA) - CAGLIARI, 29 GEN - Un format digitale per dare voce agli artisti a cui sono stati chiuse le loro case, i teatri. Con queste parole il teatro Dallarmadio dà vita a "Non è teatro", otto micro spettacoli dal 31 gennaio al 25 aprile (dopo l'anteprima del 6 gennaio) tra performance, canzoni, danza, musiche originali, drammi, commedie, momenti giocosi, scanzonati e drammatici, citazioni classiche e su tutto uno sguardo contemporaneo.

Una rassegna per non rassegnarsi alla chiusura dei teatri con l'auspicio che i sipari si riaprano al più presto. E per sottolineare che "in streaming non è la stessa cosa che stare su un palco, ma è pur sempre qualcosa", commentano Fabio Marceddu e Antonello Murgia, anime del teatro Dallarmadio che organizza la rassegna in collaborazione con Exma Exhibiting and Moving Arts/Consorzio Camù.

Intanto si va avanti "con l'unica forma possibile in questo momento, "la formula in modalità remota. Un'attestazione di presenza da parte di artisti e operatori culturali", ha messo in luce Simona Campus, direttrice artistica dell' Exma.

"Non è teatro", con il suo significativo sottotitolo "Chi vive sperando, muore sparato, una rassegna non rassegnata", sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Teatro dallarmadio, sulle pagine Facebook di Exma e Consorzio Camù e sul sito consorziocamu.it.

Otto spettacoli, tutte drammaturgie originali, legate all'attualità, e undici ospiti. Le date coincidono con importanti ricorrenze e festività, la giornata della Donna, il Carnevale, San Valentino, fino al 25 aprile, "dove "liberateci tutti", ultimo spettacolo in cartellone "diventa un augurio e un desiderio speriamo realizzato", aggiunge Fabio Marceddu protagonista assieme a Antonello Murgia del collage-antologia dei momenti significativi delle serate precedenti.

Sulla scena virtuale si alterneranno, oltre a Marceddu e Murgia, Carla Onni e Daniela Littarru, Angelo Trofa e Valentina Fadda, Cristiana Cocco, Rossella Faa e Valentina Podda, Tiziana Pani e Renzo Cugis, Lia Careddu e Donatella Martina Cabras.

Gli spettacoli della rassegna sono stati ideati da Antonello Murgia che ne cura anche la regia. (ANSA).