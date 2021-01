Sartiglia: Gremi non trovano accordo, salta edizione 2021

(ANSA) - ORISTANO, 29 GEN - Non solo l'annullamento della corsa alla stella e le pariglie, causa covid: la Sartiglia edizione 2021 non vedrà neanche la cerimonia più intima della vestizione de Su Componidori.

E' quanto stato stabilito questa sera in Prefettura a Oristano al termine di un incontro informale chiesto dai presidenti dei Gremi dei Contadini e dei Falegnami, in presenza del sindaco di Oristano, del presidente della Istituzione Sartiglia, del Prefetto e del Questore.

Nel corso dell'incontro, i presidenti dei Gremi hanno esplicitato le ragioni per le quali non ritenevano possibile concentrare in un'unica giornata, quella di domenica 14 febbraio, i momenti della vestizione e della benedizione dei Componidori di entrambi i Gremi.

Il Prefetto e il Questore, dal canto loro, hanno ulteriormente chiarito le ragioni di ordine pubblico e di rispetto delle misure di contenimento del contagio per le quali si rendeva necessario concentrare l'evento nella giornata di domenica 14 febbraio.

Al termine dell'incontro - spiega una nota della Prefettura - le parti hanno preso atto delle reciproche ragioni, convenendo entrambe sull'opportunità di rinunciare per quest'anno allo svolgimento dell'evento. (ANSA).