In un market un deposito abusivo di alimenti e sporcizia

Aveva realizzato accanto al suo supermercato un deposito per gli alimenti, ma non lo aveva segnalato alle autorità e nel magazzino conservava le derrate alimentari tra la sporcizia e gli escrementi. Lo hanno scoperto i carabinieri del Nas e della Compagnia di Sanluri eseguendo un controllo in un supermercato della zona. Il titolare, un 48enne, è stato denunciato per "detenzione per la vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione" ed è stato sanzionato per omessa notifica all'autorità di avvio attività produttiva e mancata applicazione delle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema Haccp.

I carabinieri hanno sequestrato l'immobile, di circa 400 metri quadri del valore di circa 350mila euro, le attrezzature per un valore di 50mila euro e derrate alimentari di varia natura e tipologia dal valore commerciale di circa 40mila euro. Il controllo, svolto nell'ambito dell'attività che mensilmente svolge il Nas come disposto dal Comando Carabinieri Tutela Salute di Roma, è scattato ieri pomeriggio. Gli specialisti dell'Arma insieme ai colleghi della Compagnia hanno ispezionato il supermercato e individuato il locale abusivo. All'interno erano custodite derrate alimentari. Il deposito era in pessime condizioni igienico-strutturali relativamente soprattutto alla modalità di conservazione degli alimenti destinati alla vendita, conservati vicini ad altro materiale e rifiuti anche organici.

Inoltre c'erano sporcizia, fango ed escrementi di animali. È stato inoltre appurato che lo stabile, non indicato nel manuale di autocontrollo Haccp, non era stato notificato all'autorità sanitaria.