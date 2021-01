In auto con oltre 10 chili di marijuana, due arresti

(ANSA) - CAGLIARI, 29 GEN - Oltre dieci chili di marijuana dal valore di oltre 80mila euro sequestrati e due uomini di Sedilo e Macomer arrestati. È il bilancio dell'operazione antidroga condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo di Cagliari.

I militari in borghese hanno notato un'auto con a bordo i due uomini percorrere la statale 128 in direzione Barrali a tutta velocità e poi imboccare una stradina di penetrazione agraria. I militari si sono insospettiti e hanno bloccato il veicolo.

Guidatore e passeggero sono apparsi nervosi e non hanno saputo fornire spiegazioni sul fatto di trovarsi lontani dal comune di residenza. I carabinieri hanno perquisito l'auto trovando nel cofano due enormi sacchi che contenevano 10 chili di marijuana.

La droga è stata sequestrata e i due trasferiti in carcere a Uta. (ANSA).