Cyber-sicurezza:docente ateneo Cagliari premiato per ricerca

Giorgio Giacinto, ordinario di Ingegneria Informatica e docente di Sistemi per l'elaborazione delle informazioni al Dipartimento di ingegneria elettrica e informatica dell'Università di Cagliari, è stato premiato dall'Associazione internazionale Iapr (International association for pattern recognition) con il Fellow award. Il riconoscimento certifica un percorso di ricerca, didattico e innovativo che premia lo studioso cagliaritano e rafforza ancor più il ruolo in ambito continentale del Diee e del PraLab. In breve, un ulteriore tassello per la reputazione e l'accreditamento della facoltà di Ingegneria e architettura dell'ateneo.

Il professor Giacinto - presidente della sezione sarda della Società Italiana di intelligence - è la seconda figura specialistica in Sardegna ad aver ricevuto il prestigioso riconoscimento dallo Iapr. Nel 2004 l'ambito premio è stato infatti ricevuto da Fabio Roli, ricercatore di caratura mondiale e tra i fondatori del PraLag al Diee. Il Dipartimento guidato da Fabrizio Pilo è tra le eccellenze dell'ateneo. Tra i fiori all'occhiello della didattica e della formazione avanzata e innovativa, il Corso internazionale-Summer school su pirateria e criminalità informatica. Un tema che vede la struttura di via Marengo e via Is Maglias riferimento ineludibile per le forze dell'ordine, il sistema amministrativo e bancario, imprese e aziende pubbliche e private.

Il riconoscimento assegnato dallo Iapr è stato istituito nel 1994. Viene conferito con cadenza biennale ai soci che abbiano prodotto contributi rilevanti per la comunità scientifica nell'ambito del pattern recognition o che abbiano contribuito significativamente alle attività dell'associazione. Lo statuto dell'associazione limita il numero di persone che ogni due anni ricevono il riconoscimento a un massimo dello 0,25 per cento dei soci dell'Associazione. La selezione delle persone che ricevono il premio è effettuata da una commissione interna formata da altri Fellows. Fondato nel 1978 lo Iapr è composto da associazioni su base nazionale. In Italia il riferimento è la Cvpl, Associazione italiana per la ricerca in computer vision, pattern recognition and machine learning.