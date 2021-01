Covid: minuto di silenzio dei commercianti,"fateci lavorare"

(ANSA) - CAGLIARI, 29 GEN - Anche i campioni del calcio e della panchina insieme con i commercianti sardi contro la crisi fa Covid. David Suazo, ex bomber di Cagliari e Inter e Rolando Maran, ex allenatore di Cagliari, Chievo e Genoa, si sono uniti in video al flash mob organizzato a Cagliari da Confcommercio lanciando sui social lo slogan "un minuto per chi si è fermato, un minuto per riflettere, un minuto per ripartire insieme".

Non solo mobilitazione in rete. Un minuto di silenzio contro la crisi economica da Covid anche dal vivo: in piazza insieme titolari di bar e ristoranti e dipendenti e rappresentanti di associazioni e sindacati, uniti dai fatturati in drastico calo e dal problema dei posti di lavoro che non ci sono più.

Una protesta per chiedere una via di uscita alla crisi da Covid.

Quattordici le sigle che hanno aderito all'iniziativa: Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi di Confcommercio Sud Sardegna, Confartigianato Sud Sardegna, Fisascat-Cisl, Confagricoltura Cagliari, Confapi Sardegna, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS, Casartigiani Sardegna, Crel Sardegna, Confindustria, Federalberghi, Confesercenti Sardegna, Cna Sardegna, Coldiretti Cagliari e Wine&Food Sardinia.

Appoggio video anche del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu che ha aderito all'iniziativa. "Abbiamo dato - ha spiegato Emanuele Frongia, Fipe - un grande segnale di unità per una categoria che sta soffrendo anche per decisioni prese dall'oggi al domani.

Tutti compatti, anche in nome di chi ha chiuso e di chi non c'è più, per chiedere alla politica una sforzo di organizzazione e pianificazione per venirne fuori". (ANSA).