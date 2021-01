Tennis: il Tc Cagliari riparte dall'argentino Vassallo Arguello

Il Tennis Club Cagliari vuol fare le cose in grande e per il rilancio punta tutto sull'argentino Martin Vassallo Arguello.

L'ex numero 47 al mondo, 40 anni, ora allenatore tra i più qualificati, è il nuovo direttore tecnico del circolo di Monte Urpinu.

Una presentazione in grande stile questa mattina al Tc Cagliari, con la presenza anche del presidente nazionale della Fit, Angelo Binaghi, e del sindaco Paolo Truzzu. "Con l'ingaggio di Martin - ha detto il presidente del circolo, Giuseppe Macciotta - puntiamo ad una ripresa prestigiosa del club, l'obiettivo è rinvendire i fasti del passato, ci proiettiamo verso nuovi e brillanti risultati. La sua figura professionale si inserisce in una struttura già collaudata, da riorganizzare e rafforzare".

Concetti ribaditi dalla dirigente del Tc Cagliari, Maria Lodovica Binaghi, che ha parlato di un "ritorno al futuro" per il club, che lavorerà in sinergia con l'amministrazione comunale e vuol coinvolgere il mondo della scuola, con iniziative per i più piccoli.

Vassallo, da qualche giorno in città, è arrivato direttamente da Buones Aires con la moglie, e ha parlato di una scelta di vita: "Ho lasciato la Federazione argentina per sposare questo progetto, un vero progetto su cui crediamo in tanti. Mi aspetta un bel lavoro da fare, ma ci sono tutte le premesse. Cagliari è una bella città e una piazza importante, qui ha iniziato a giocare e diventato professionista Binaghi, è una presenza importante, mi fa piacere che a guidare la Federazione sia uno che conosce bene il tennis".

Presenti anche il presidente del comitato regionale Antonello Montaldo e il direttore dell'Istituto superiore di formazione della Fit, Michelangelo Dell'Edera, che ha parlato di un rilancio del Tc Cagliari anche come futuro centro tecnico federale per la Sardegna. (ANSA).