Diffonde foto hot della ex sui social, 20enne arrestato

Da mesi perseguitava la ex, pedinandola e mandandole messaggi alcuni dei quali con minacce di morte. E' anche arrivato a inviare in alcune chat foto a sfondo sessuale della sua vecchia partner. Un ragazzo poco più che ventenne è stato arrestato dalla squadra mobile di Cagliari con le accuse di atti persecutori e revenge porn. Vittima una sua coetanea con la quale aveva avuto una relazione durata due mesi: la giovane terrorizzata ed esasperata dal comportamento dell'ex lo aveva denunciato.

Gli investigatori, coordinati dalla Procura della Repubblica di Cagliari, hanno ricostruito una lunga serie di episodi di stalking. La ragazza riceveva giornalmente centinaia di messaggi alcuni dei quali contenevano minacce di morte. L'ex fidanzato non accettava la fine del rapporto e la tormentava anche pedinandola e appostandosi vicino alla sua abitazione, tanto che lei era stata costretta a cambiare le proprie abitudini. Ma non solo. Gli investigatori hanno anche accertato che il giovane ha ulteriormente infierito sulla ex, diffondendo via web immagini della giovane dal contenuto sessualmente esplicito. Ieri sera gli investigatori sono andati ad arrestare il 20enne che adesso si trova ai domiciliari.