Covid: la Sartiglia Oristano si farà ma in versione ridotta

(ANSA) - ORISTANO, 28 GEN - Breve vestizione del cavaliere principale della giostra equestre della Sartiglia di Oristano, "Su Componidori", nel giardino interno all'Arcivescovado, senza la partecipazione di pubblico. E poi benedizione in prossimità della Curia. L'edizione 2021 del Carnevale Oristanese ridotta ai minimi a causa dell'emergenza sanitaria. Lo ha ribadito in Prefettura la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. L'area interessata - è stato precisato - sarà interdetta al transito dei pedoni e dei veicoli. In questo modosarà possibile preservare - anche in tempo di Covid - alcuni degli elementi essenziali della tradizione, particolarmente sentita nella comunità oristanese e conosciuta oltre i confini regionali.

La Questura valuterà, a livello tecnico, l'eventuale necessità di ulteriori prescrizioni per la benedizione da parte di Su Componidori. In vista delle imminenti festività carnevalesche e per tutta la loro durata, è stata concordata l'emanazione da parte del Comune di Oristano di apposite ordinanze per vietare, a partire dal venerdì pomeriggio 29 e per i successivi, il porto, la detenzione di bottiglie ed il consumo di sostanze alcoliche. È stato anhe previsto, con il concorso della Polizia Municipale, il rafforzamento dell'attività di controllo del territorio per evitare assembramenti nelle aree di maggior affollamento e assicurare il rispetto delle misure di contenimento del contagio.

Il Comitato ha quindi fatto un punto di situazione sulla ripresa l'1 febbraio della didattica in presenza negli Istituti di Scuola Superiore della provincia, per avviare un attento monitoraggio del dispositivo adottato per i mezzi di trasporto e valutare la necessità di eventuali correttivi a garanzia della sicurezza e della prevenzione del contagio da Covid. (ANSA).