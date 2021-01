Report Gimbe, in Sardegna migliorano tutti gli indicatori

Non solo l'occupazione di posti letto nelle terapie intensive da parte di pazienti Covid, passate dal 31 al 22% in una settimana, ma in Sardegna migliorano tra il 20 e 26 gennaio, tutti gli indicatori regionali. Lo rileva la Fondazione Gimbe nel suo consueto report settimanale che, per puro caso, arriva il giorno successivo alla richiesta formale del governatore Christian Solinas al ministro roberto Speranza per ricalssificare l'Isola da fascia arancione a quella gialla.

Anche i posti letto in area medica sono sotto soglia di saturazione (28%), mentre sono 1.025 le persone attualmente positive per 100mila abitanti (1063 la settimana precedente) mentre è del 3,8% l'incremento dei casi registrato, rispetto al 4,6% della scorsa rilevazione. Infine sono stati registrati 1.166 casi testati per 100mila abitanti con un rapporto del 7,2% tra postivi e casi testati (il precedente era 9,6%).