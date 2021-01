Covid: focolaio in Rsa Nuorese, rientra l'emergenza

Si è risolta l'emergenza nella Residenza Anziani di Noragugume, dove era scoppiato un focolaio Covid 19 e in cui sette anziani sui 15 ospitati sono risultati positivi insieme a tutti gli operatori della struttura. La presidente della cooperativa che gestisce la struttura, Serenella Madau, e la sindaca del paese Rita Zaru, si sono mobilitate per trovare il personale necessario ad assistere i sette positivi e altri ospiti che pur essendo risultati negativi presentano qualche sintomo. Da ieri sera sono stati assunti otto operatori tra oss e infermieri, per sostituire il personale in quarantena. Ieri la dirigenza della Rsa su Facebook aveva rivolto un appello su Facebook alla ricerca di personale e la sindaca aveva chiesto l'aiuto della Protezione civile e dell'Esercito. "Fortunatamente non ce n'è più bisogno - ha detto all'ANSA la presidente della coop Serenella Madau - Gli operatori ora sono in numero sufficiente per assistere tutti i nostri ospiti che sono costantemente monitorati dall'Usca. La nostra ricerca ha prodotto i suoi frutti in poche ore e stiamo cercando di lavorare nel migliore dei modi. Al momento nessuno degli ospiti positivi è in condizioni critiche".