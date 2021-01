Lingua blu: 3 focolai nel Sulcis, stop movimentazione

Un allevamento sequestrato a Sant'Anna Arresi, altri due sotto vincolo sanitario a Santadi e altri circa 150 bloccati per tre focolai di Lingua blu nel Sulcis Iglesiente. Non solo. Con un'ordinanza il sindaco di Santadi ha circoscritto l'area di 20 chilometri nella quale vciene bloccata la movimentazione dei capi dove "sono stati riscontrati focolai accertati e/o sospetti di Febbre Catarrale degli ovi-caprini (Blue Tongue) nel territorio dei comuni di Santadi, S. Anna Arresi e Teulada, al fine di limitare il diffondersi della malattia".

Le aziende sono state sottoposte a vigilanza ufficiale, a indagini cliniche e, nel caso fosse necessario, di laboratorio da parte del servizio veterinari. Nel contempo si sta procedendo al censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti o "suscettibili di essere infetti".

Oltre al blocco della movimentazione è stato disposto "l'isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori" e "il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione" Tutte le misure di contenimento si applicheranno "fino a quando il rischio di diffusione della malattia sia stato escluso".