Cagliari in ritiro per cercare riscatto con Sassuolo

Da domani Cagliari in ritiro per preparare al meglio la gara in casa con il Sassuolo. La "clausura" al centro sportivo di Assemini era stata originariamente programmata per questo pomeriggio, ma è stato concesso un posticipo di un giorno: domani i rossoblù cominceranno alle 11 e usciranno dal ritiro solo domenica salire sul pullman che li porterà domenica alla Sardegna Arena.

L'esigenza è sempre quella di fare quadrato dopo sei sconfitte consecutive in vista dell'ennesima gara della possibile svolta. Il Cagliari è terzultimo in classifica insieme al Torino. La crisi è iniziata subito dopo la pausa del campionato con la squadra assalita dal Covid: l'ultima vittoria risale allo scorso 7 novembre, Cagliari-Sampdoria 2-0.

Un "isolamento" anche dal calciomercato che in questi giorni propone indiscrezioni su possibili arrivi e uscite. Ancora giornate di visite per Asamoah: il 32enne esterno ex Inter e Juventus dovrebbe firmare nei prossimi giorni un contratto con il Cagliari sino al termine della stagione. Ma l'obiettivo del club è quello di regalare a Di Francesco un regista. E l'obiettivo è il viola Pulgar, poco utilizzato (almeno non a tempo pieno) dalla Fiorentina. La trattativa è difficile: potrebbe sbloccarsi nelle ultime ore di calciomercato. Possibile anche il ritorno anticipato dal prestito allo Spezia del centrocampista Deiola. Si parla anche di uscite. L'obiettivo dichiarato della societá è quello di sfoltire la rosa. Domani dovrebbe essere il giorno del passaggio di Faragó al Bologna. In uscita anche Oliva (ma prima bisogna acquistare il centrale) e Ounas. Rebus all'attacco: potrebbe andare via uno dei tre tra Cerri, Pavoletti e Simeone.