ANSA-IL-PUNTO/COVID:251 casi Sardegna, "torniamo al giallo"

(ANSA) - CAGLIARI, 27 GEN - La Sardegna vuole tornare in fascia gialla e prosegue nel suo pressing sul ministro della Salute Roberto Speranza che ha firmato l'ordinanza che da domenica scorsa pone l'Isola in zona arancione. Tra le note positive, segnalate a Roma, il calo al 22% della pressione dei pazienti Covid nelle terapie intensive come da report Agenas, anche se i casi - dopo la diminuzione degli scorsi giorni - tornano a crescere. Oggi vengono registrati 251 nuovi contagi, ma con 4.403 test in più rispetto al dato precedente. Così sale dal 3,1% di ieri al 5,7% il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti. Si registrano anche 7 decessi (962 in tutto). Sono invece 471 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+3 rispetto al dato di ieri) e 43 (-1) i pazienti in terapia intensiva.

Il pressing viene portato avanti anche dal comitato "ioapro" che cresce e che raccoglie il malumore di proprietari di bar, pizzerie, ristoranti e palestre contro la zona arancione. "Noi abbiamo chiesto che la Sardegna sia come Bolzano, con le aperture di mattina e di sera, sino alle 22, con il conto sul banco un quarto d'ora prima (anche se in alto Adige ci si preparara alla chiusura dei ristoranti da domenica, ndr) - fanno sapere dopo un incontro in Regione - E abbiamo chiesto anche di parlare con il presidente della Regione Christian Solinas: crediamo che sia opportuno che ascolti direttamente da noi le richieste del settore".

Intanto nell'Isola, dove la somministrazione dei vaccini è arrivata al 54,8% (29.157 effettuati su 53.220 consegnati), tra l'8 e il 22 febbraio prossimi arriveranno 65mila dosi tra quelli Pfizer e Moderna, cioè il 2,7% calcolato in proporzione al numero di abitanti di tutte le Regioni. Ieri la Sardegna ha ricevuto 12.870 dosi Pfizer che serviranno per ultimare i richiami per gli operatori sanitari e iniziare la somministrazione nelle residenze per anziani. (ANSA).