Abbanoa:si rompe condotta idrica a Quartucciu, al via lavori

(ANSA) - CAGLIARI, 27 GEN - Per domani, giovedì 28 gennaio 2021, i tecnici di Abbanoa hanno in programma un urgente intervento di manutenzione sulla condotta di avvicinamento che collega il serbatoio cittadino alla rete idrica del centro abitato: è stata localizzata una lesione della tubatura nei pressi dell'incrocio tra via Nazionale e via Ghilarza e di conseguenza si procederà alla sostituzione del tratto interessato. Per eseguire i lavori dalle 9 alle 19 sarà necessario eseguire chiusure di porzioni di rete idrica in corrispondenza della zona di cantiere e sarà interrotta l'erogazione idrica dal serbatoio. Per tutta la durata dei lavori mancherà l'acqua nel quartiere tra l'asse via Maracalagonis-via Ghilarza (Rio Is Cungiaus) e la Strada statale 554. L'approvvigionamento nel resto del centro urbano sarà garantito dai collegamenti secondari, ma non si escludono temporanei cali di pressione.

Abbanoa fa sapere che "verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi". (ANSA).