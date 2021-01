Vela: squadre olimpiche straniere si allenano a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 26 GEN - Le squadre olimpiche straniere scelgono la Sardegna e il Windsurfing Club Cagliari per trascorrere l'inverno e prepararsi ai prossimi impegni internazionali nel Mediterraneo e ai Giochi olimpici di Tokyo 2021.

In questi giorni, quattro catamarani della classe Nacra 17 stanno facendo base al circolo della prima fermata del Poetto, che già li aveva ospitati in passato. Si tratta della prima di cinque sessioni settimanali non consecutive che li vedrà sfrecciare nel golfo cagliaritano fino al 17 marzo, quando partiranno alla volta di Palma di Maiorca per il Trofeo Princesa Sofia, prima regata della nuova stagione.

Due equipaggi arrivano dall'Austria, per farsi le ossa. Molto giovani, non parteciperanno a Tokyo 2021 ma rientrano già nel programma federale per Parigi 2024. Il primo, formato da Laura Farese e Matthaus Zochling, ha gareggiato agli ultimi Giochi Olimpici giovanili a Buenos Aires, arrivando 13° nella classe semi-foiling Nacra 15. Nel 2019, sono diventati vicecampioni europei Under 23, nella stessa categoria, hanno vinto il Mondiale 2020 di Geelong, in Australia.

Di nuova formazione invece la coppia Lukas Haberl-Lisa Farthofer. In cerca di qualificazione a Tokyo 2021, invece, Flora Virag-David Molnar, giunti dall'Ungheria, e Igor Marenić-Marija Anđela de Micheli Vitturi, teste di serie della Croazia.

"Malgrado l'obiettivo dei quattro equipaggi sia differente, per tutti l'allenamento quotidiano a Cagliari è un'occasione preziosa per migliorare e consolidare la propria preparazione - osserva il coach designato dalla federazione austriaca, Matteo Nicolucci - la spiaggia del Poetto e tutto il Golfo degli Angeli offrono condizioni eccellenti".

In contemporanea, sempre al Windsurfing Club si svolge il raduno azzurro delle tavole a vela IQ Foil, classe olimpica a partire da Parigi 2024. Si allenano, seguiti dal coach cagliaritano Mauro Covre. "Siamo molto contenti di accogliere di nuovo le squadre olimpiche", dichiara Andrea Caproni, presidente del Windsurfing Club Cagliari, "il loro arrivo e la presenza quotidiana al nostri circolo segnano la piena ripresa dell'attività agonistica internazionale, per la quale ci proponiamo come punto di riferimento per tutte le classi. Nel mese di marzo organizzeremo una regata nazionale, proprio per i catamarani Nacra". (ANSA).