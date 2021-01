Giorno Memoria: il teatro in diretta su Facebook

(ANSA) - CAGLIARI, 25 GEN - Le drammatiche storie dei bambini che hanno vissuto l'orrore del Nazismo, da quelli rinchiusi nel ghetto di Varsavia a quelli internati nei Lager, rivivono in "Kindermültonne".

Un estratto dello spettacolo scritto e interpretato da Francesca Falchi, attrice e drammaturga, sarà trasmesso il 27 gennaio, alle 19, in diretta Facebook sulla pagina de Il Crogiuolo.

Un altro importante contributo da parte della compagnia teatrale cagliaritana guidata da Rita Atzeri, in occasione della Giornata della Memoria. "La protagonista, Rywka, divenuta una sorta di ebrea errante per espiare il suo atroce delitto - si legge in una nota della compagnia teatrale cagliaritana - presta la sua voce ed il suo corpo ad una molteplice narrazione: quella delle madri che hanno visto, come lei, i propri figli morire; quella di chi ha visto i bambini deportati; quella di chi li ha aiutati o li ha visti sopravvivere; quella dei bambini sopravvissuti o morti; quella dei nazisti che quei bambini hanno ucciso".

