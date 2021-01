Basket: la Dinamo sbanca Trieste ed è seconda in classifica

Battendo a domicilio la sua bestia nera, la Dinamo conquista il secondo posto in campionato e allunga la striscia di otto vittorie nelle ultime nove partite di Legabasket. Nel 103-82 di ieri sera all'Allianz Dome di Trieste spicca il career high di Marco Spissu, autore di 28 punti, il canestro finale di un altro sassarese, Marco Antonio Re, prodotto biancoblu come Massimo Chessa, in campo per pochi secondi con la canotta con cui nel 2015 è stato tra i protagonisti del triplete. Dalla conferma di Miro Bilan, uno dei migliori lunghi in circolazione, al recupero di Stefano Gentile, che ha ridato a Sassari aggressività difensiva, da Eimantas Bendzius, letale in questo periodo: aspettando Ethan Happ, Sassari cresce anche con Jason Burnell, Kaspar Treier e Toni Katic, sino ad arrivare a Filip Kruslin e Luca Gandini, ieri tutti in campo.

Il Banco di Sardegna parte con un 11-0 che segna il match e poi gestisce il ritorno di Trieste. Coach Eugenio Dalmasson è bravo a tenere viva la partita, ma la Dinamo controlla con autorità e dà dimostrazione di forza tattica, fisica e mentale. Gianmarco Pozzecco dedica il successo a Dado Lombardi, icona del basket italiano scomparsa nei giorni scorsi, che ha incrociato in carriera a Livorno e a Varese.

Il coach ha elogi per tutti. "I ragazzi sono straordinari, sono fortunato per quello che ho trovato a Sassari anzitutto dal punto di vista umano - dice - è merito del general manager Federico Pasquini, dello staff e della società". Quanto a Trieste, "avevo visto la loro partita con Cremona e sapevo che non mollano mai - prosegue - nel secondo quarto ha aumentato l'aggressività in difesa e ha giocato anche in attacco con energia e sapienza". D'altronde, conclude, "Trieste è una realtà solida, sapevamo chi avevamo di fronte e siamo stati bravi a non disunirci quando sono rientrati in partita".