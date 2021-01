Ambasciatore Messico a Cagliari, incontro con Solinas

(ANSA) - CAGLIARI, 25 GEN - Il presidente della Regione, Christian Solinas, ha ricevuto, nel corso di una visita istituzionale a Villa Devoto, l'ambasciatore del Messico in Italia, Carlos Eugenio García de Alba Zepeda.

Durante la visita del diplomatico sono stati analizzati i punti di incontro che potrebbero essere alla base di una futura collaborazione tra la Sardegna e il Messico. In particolare, il presidente Solinas ha descritto le opportunità per lo sviluppo dei rapporti economici e culturali tra il Messico e la Sardegna, che rappresenta uno strategico punto di snodo per tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

"Abbiamo apprezzato questo confronto con l'ambasciatore che è servito a valutare gli aspetti, sia sul piano culturale che su quello delle attività produttive, che possono dare impulso ad una collaborazione tra Sardegna e il Massico. In particolare per quanto riguarda la formazione accademica, che potrebbe concretizzarsi presto con l'istituzione di una cattedra che approfondisca materie di comune interesse".

L'ambasciatore ha anche incontrato la rettrice dell'Università di Cagliari Maria Del Zompo. "Sono lieta di questo incontro perché ancora una volta la nostra università può allargare le proprie collaborazioni internazionali - ha detto - In questo modo si potranno rafforzare gli accordi già in atto con le realtà universitarie messicane e ampliare gli interessi nei confronti della ricerca e della didattica del mondo latino-americano".

Dall'incontro è emersa una forte volontà delle parti a progettare iniziative comuni: "Si potrà lavorare insieme per istituire una Cattedra tematica, sul modello di quelle dell'Unesco, che in qualche modo approfondisca un tema di interesse specifico comune a due atenei: abbiamo già avviato alcune collaborazioni in questo senso". (ANSA).