Calcio: Giulini conferma Di Francesco "contratto rinnovato"

Nonostante le sei sconfitte consecutive Eusebio Di Francesco proseguirà la sua avventura sulla panchina del Cagliari. A confermarlo è lo stesso presidente Giulini intervenuto ai microfoni di Sky dopo la sconfitta di Genova contro il Genoa di Ballardini.

"Abbiamo rinnovato il contratto in settimana, servirà per dare solidità all'allenatore. Deve dare qualcosa in più come la squadra". Ha dichiarato il numero uno del club isolano che ha poi commentato il girone d'andata della sua squadra. "Sono numeri che mi fanno arrabbiare, non ci aspettavamo i 14 punti dopo un girone d'andata. Dal momento dell'infortunio di Rog abbiamo fatto fatica a trovare un assetto. L'unica priorità che deve avere questa squadra è quella della salvezza".

Salvezza che è obiettivo anche del Genoa capace di invertire la rotta in stagione grazie all'arrivo di Ballardini. Con il tecnico romagnolo in panchina sono arrivate tre vittorie, due pareggi e una sconfitta. "Oggi abbiamo iniziato bene e il Genoa ha meritato il vantaggio - ha spiegato il tecnico negli spogliatoi-, poi il Cagliari è cresciuto e noi nella gestione della palla non siamo stati così bravi, ma è anche vero che abbiamo avuto tre palle gol molto chiare. E poi il Cagliari è una squadra forte e ci sta soffrire. Complimenti ai ragazzi che sono stati bravissimi".

A regalare la vittoria al Genoa un gol di Mattia Destro, al settimo centro stagionale. "Sono tre punti fondamentali - ha detto l'attaccante-. E' stata una grandissima partita e abbiamo sofferto tanto ma queste sono partite che devi portare a casa in un modo o nell'altro e ci siamo riusciti. Il gol? L'importante è fornire prestazioni come quelle di oggi. Come squadra stiamo lottando e stiamo facendo quello che ci chiede il mister".