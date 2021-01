Covid: Agenas, Intensive Sardegna su soglia limite 30%

Resta stabile sul limite del 30% l'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive da parte die pazienti Covid. Dopo il 31% fatto segnare il 19 e 20 gennaio, per il secondo giorno consecutivo la percentuale resta sulla soglia individuata dal Governo come critica. E' quanto si evince dal monitoraggio giornaliero di Agenas riferito alla data di ieri.

Cala invece, dal 36% di martedì scorso al 34% di ieri l'occupazione dei posti letto Covid in Area non Critica rispetto ai posti letto totali disponibili in malattie infettive, medicina generale e pneumologia.