Accoltellarono due migranti a Cagliari, tre arresti

La polizia ha dato un nome agli autori del duplice tentato omicidio avvenuto nella notte del 17 novembre dello scorso anno in via Podgora a Cagliari, quando due migranti di 25 anni furono aggrediti e accoltellati. In manette sono finiti tre cagliaritani, Nicholas Zoncheddu, 19 anni, Francesco Cocco, 20, e il 46enne Andrea Sanna.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l'episodio sarebbe riconducibile a questioni legate allo spaccio di droga nella zona di Is Mirrionis. I tre sono stati arrestati dagli investigatori della squadra mobile di Cagliari su ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Le indagini della Mobile erano partite subito dopo il fatto. Sono stati analizzati i tabulati telefonici delle vittime e raccolte varie testimonianze. Incrociando i vari elementi gli investigatori sono riusciti a individuare gli autori dell'aggressione finita nel sangue. I tre sono stati anche riconosciuti dalle vittime e da alcuni testimoni.