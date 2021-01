Un delfino e una tartaruga trovati morti a Tortolì e Cabras

(ANSA) - ORISTANO, 22 GEN - Doppio intervento degli specialisti del Cres, il Centro di Recupero del Sinis delle tartarughe e dei mammiferi marini per un delfino e una tartaruga Caretta caretta morti.

Il primo sopralluogo a Tertenia vicino a una scogliera dove la Guardia costiera e la Forestale avevano individuato un piccolo delfino spiaggiato, una stenella coeruleoalba. Il delfino era morto da pochissimo tempo ed era rimasto incastrato vicino agli scogli.

A causa delle condizioni del mare e della posizione in cui si trovava il delfino non è stato possibile recuperarlo per le successive analisi.

Ieri la seconda segnalazione per una piccola Caretta caretta morta a San Giovanni di Sinis, vicino a Capo San Marco. Gli specialisti hanno recuperato la tartaruga, lunga circa 25 centimetri e dal peso di un chilo. Aveva il carapace danneggiato e aveva perso una pinna. La tartaruga sarà sottoposta ad ulteriori analisi per capire le cause della morte e per accertare se siano riconducibili all'ingestione di microplastiche. Sulla spiaggia gli esperti del Cres hanno purtroppo notato che la marea, oltre alla carcassa della Caretta caretta aveva portato moltissimi rifiuti plastici. (ANSA).