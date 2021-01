Covid: bozza Iss, Sardegna a rischio zona arancione

(ANSA) - CAGLIARI, 22 GEN - Scende a 0.95 l'Rt puntuale della Sardegna, ma l'isola è tra le regioni a rischio alto secondo i parametri più restrittivi dell'ultimo Dpcm e potrebbe finire in zona arancione (attualmente è gialla).

E' quanto emerge nella bozza de monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute con dati al 20 gennaio relativi alla settimana dall'11 al 17 gennaio.

Ora bisognerà attendere tutti i dati per capire se il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà per la Sardegna l'ordinanza di passaggio da giallo ad arancione. (ANSA).