Basket: la Dinamo vola a Trieste con il morale alto

"Dietro una vittoria c'è il sacrificio di tante persone che consentono ai ragazzi di giocare la loro miglior pallacanestro". È la dichiarazione d'amore di coach Gianmarco Pozzecco al suo staff e al clan Dinamo dopo il successo in Turchia che è valso la qualificazione alla Top16 di Champions League.

"I nostri giocatori sono ragazzi straordinari e hanno talento - prosegue - sono contento perché la Dinamo continua a essere competitiva". La vittoria col Galatasaray ha indicato la strada anche rispetto a quel che deve fare il Banco in difesa. "Siamo partiti bene, ben concentrati, e abbiamo giocato con grande continuità in difesa nei primi due quarti, concedendo solo 32 punti - afferma - dobbiamo avere consapevolezza difensiva, che possiamo ottenere grandi vantaggi dal difendere bene".

Archiviato per ora il capitolo europeo, Sassari si rituffa in campionato. Domenica alle 19 i biancoblu saranno di scena a Trieste. "Ha una grande solidità, tifo appassionato, una società seria, con una organizzazione solida, anche economica - dichiara Pozzecco -. Si affronteranno due club che hanno grande continuità e grande costanza, noi dovremo fare la nostra pallacanestro".

Ieri intanto è iniziata l'avventura sassarese di Ethan Happ."È più difficile inserirsi in un contesto in cui la squadra sta giocando bene in attacco, e noi lo stiamo facendo estremamente bene - chiosa il coach - ma siamo convinti che Ethan sia l'uomo perfetto per una rotazione a tre con Gandini dietro ed eventualmente Treier che può giocare anche cinque".