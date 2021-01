Tentano di rubare canapa sativa, ma arrivano carabinieri

(ANSA) - CAGLIARI, 21 GEN - È andato male il tentativo di furto di canapa sativa ai danni di un'azienda di Villanovafraca.

I malviventi hanno abbandonato il furgone e la merce perché braccati dai carabinieri. I malviventi, secondo quanto ricostruito dai militari della Compagnia di Sanluri, si sono introdotti in un capannone dell'azienda in località Riu Pisanu.

Una volta dentro hanno rubato alcuni sacchi di canapa sativa, senza principio attivo e attrezzi da lavoro e li hanno caricati a bordo di un furgone della stessa azienda, allontanandosi dalla zona. L'allarme è scattato subito. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Sanluri e delle Stazioni di Gesturi e Barumini. I ladri, braccati dai militari, hanno abbandonato il furgone, la canapa e gli attrezzi rubati a pochi chilometri dall'azienda, fuggendo a piedi. Tutto il materiale rubato è stato restituito ai proprietari. Per mettere a segno il furto i malviventi hanno divelto una parte della recinzione dell'azienda: i danni ammontano a mille euro. (ANSA).