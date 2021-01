Assalti a portavalori, Cc cercano latitante nel Sulcis

Dalle prime luci dell'alba sono in corso nel Basso Sulcis in Sardegna una serie di controlli e perquisizioni all'interno degli ovili della zona. Al lavoro ci sono i Carabinieri della Compagnia di Carbonia con la collaborazione di quattro squadre dei Cacciatori di Sardegna di Abbasanta, una squadra cinofili e l'elicottero dell'Arma.

I militari stanno cercando di rintracciare un uomo, originario del Nuorese, sfuggito alla cattura il 7 gennaio scorso quando scattò l'operazione 'Maddalena' che ha smantellato un gruppo criminale specializzato nel traffico di droga e armi che sarebbero state poi utilizzate per gli assalti ai portavalori in Sardegna, Toscana e Corsica. L'uomo non era stato rintracciato ed è latitante. I carabinieri della Compagnia di Carbonia stanno perquisendo gli ovili nel tentativo di catturarlo o di trovare indizi utili a rintracciarlo.