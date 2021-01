Tumori neuroendocrini, a Sassari la PetTc con Gallio Dotatoc

(ANSA) - SASSARI, 20 GEN - L'Azienda ospedaliera universitaria di Sassari ha un'arma in più nella lotta ai tumori neuroendocrini. È la Pet-Tc con Gallio Dotatoc, una nuova indagine diagnostica, altamente sofisticata, innovativa e avanzata che rappresenta il gold standard per lo studio e la gestione dei pazienti affetti da questo tipo di tumori. Nei giorni scorsi l'unità operativa complessa di Medicina nucleare, diretta dalla professoressa Angela Spanu, l'ha introdotta nella pratica clinica, facendo un salto di qualità nell'offerta diagnostica oncologica.

I pazienti del territorio affetti da tumori neuroendocrini, tipici del tratto gastro-entero-pancreatico e dei polmoni potranno usufruire di questa nuova metodica. Il radio-farmaco utilizzato nella diagnostica viene preparato da una équipe dedicata nella radiofarmacia aziendale.

"Quest'indagine può essere utilizzata già in fase di sospetto clinico di neoplasia neuroendocrina, per evidenziare sede ed estensione", spiega Angela Spanu. "L'esame è indicato in fase di stadiazione iniziale nella malattia già diagnosticata, per evidenziare eventuali localizzazioni locoregionali e a distanza, o una fase successiva, per valutare la risposta ai trattamenti e nel follow-up per l'identificazione delle recidive", aggiunge.

"La Pet con Gallio è non solo più accurata, ma più vantaggiosa della scintigrafia tradizionale in termini di durata dell'esame - conclude - il paziente è impegnato per qualche ora, mentre l'esame tradizionale si protrae per 24-48 ore dopo la somministrazione del radiofarmaco". (ANSA).