Mountain bike: campione mondiale Paez al Rally di Sardegna

Il Rally di Sardegna MTB cala l'asso e vedrà al via una stella di prima grandezza, il colombiano Hector Leonardo Paez Leon del Team Giant Polimedical, due volte campione del mondo (2019-2020).

Una notizia giunta dopo mesi di costanza e sacrifici da parte dell'organizzazione, capeggiata da Gian Domenico Nieddu, dell'evento in programma dal 30 maggio al 4 giugno in Ogliastra per regalare a tutti i partecipati l'occasione di vivere l'esaltante esperienza di cimentarsi in una gara di altissimo spessore, fianco a fianco con i più grandi protagonisti della scena di questo sport.

"Sono tre anni che proviamo a partecipare a questa gara - afferma Gianfranco Bechis, Area technical manager e direttore sportivo del Team Giant Polimedical - ma nelle scorse edizioni coincideva sempre con le manifestazioni agonistiche più importanti dell'intera stagione, a cui non potevamo mancare. Ora abbiamo apposto la crocetta sul calendario e siamo lieti finalmente di poter partecipare. Abbiamo una lunga storia di affetto nei confronti della Sardegna, che ha dato i natali all'atleta Pietro Sarai, il quale, non solo ha militato nel nostro Team, ma ci ha lasciato una traccia incancellabile di correttezza ed amicizia, che perdura tuttora", conclude Bechis.