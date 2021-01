Redditi consiglieri, 4 centristi e 3 Psd'Az tra i più "ricchi"

Sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione le dichiarazioni dei redditi 2020 degli onorevoli sardi. Nella top ten c'è un solo consigliere dell'opposizione, l'esponente di Italia Viva Franco Stara, terzo con 168.636 euro guadagnati nel 2019. I primi due posti sono occupati da due centristi: il medico del Lavoro Gian Filippo Sechi (199.385 euro), e il medico di medicina generale in servizio Pietro Moro (175.530 euro). Altri due esponenti Udc al quinto e all'ottavo posto: il leader del partito e decano dell'Aula Giorgio Oppi (131.630) e l'assessore alla Pubblica istruzione Andrea Biancareddu (103.931), avvocato ed ex sindsco di Tempio. Il presidente della Regione Christian Solinas è solo sesto con 111.450. Altri due sardisti tra i primi 10: al quarto l'imprenditore Nanni Lancioni (147.924) e al settimo la consulente del lavoro ex M5s Elena Fancello (107.461). Decima con 90664 Alessandra Zedda (Forza Italia), assessora al Lavoro.

Ultimi in classifica, ma solo perché sono approdati in Consiglio a Legislatura cominciata, la dem Rossella Pinna (44.744) e il consigliere di FdI Fausto Piga (44.602). Tra i capigruppo, quello che di dichiara un reddito più alto è il dem Gianfranco Ganau (Pd) undicesimo con 87.681 euro. Il presidente del Consiglio Michele Pais risale la classifica rispetto all'ultima dichiarazione arrivando a 82.931 euro. Gli altri capigruppo: Roberto Caredda del Misto è a 95.546, Daniele Cocco (LeU) 79899, Francesco Agus (Progressisti) con 79458, Angelo Cocciu (Forza Italia) con 71.168, Aldo Salaris dei Riformatori con 60.604, Francesco Mura (FdI) con 63.930 3 Franco Mula (Psd'Az) con 62.883, Dario Giagoni (Lega) con 58.740.