Alghero, riapre il museo dedicato a Antoine De Saint-Exupéry

ìIl museo dedicato a Antoine De Saint-Exupéry ad Alghero riapre i battenti. Dopo la chiusura forzata imposta dalle norme per il contrasto alla diffusione del coronavirus, giovedì 21 gennaio nella Torre Nuova del Parco di Porto Conte il Mase riapre le porte ai visitatori e sarà fruibile tutti i giovedì e venerdì, dalle 10 alle 17, per far conoscere la vita dello scrittore-aviatore che ha creato il "Piccolo Principe".

All'interno del Parco di Porto Conte resta sempre fruibile l'area de Le Prigionette con l'apertura ai visitatori nei weekend, dalle 9 alle 17, mentre gli altri spazi, come le sale di Casa Gioiosa dedicate al Piccolo Principe con le opere del Maestro Pulli, le Aule didattiche, il museo della memoria "G.Tomasiello" e Teleia (museo virtuale dell'Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana), saranno riaperti al pubblico al più presto.