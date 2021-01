Vaccini: al via campagna a Bosa e nelle Rsa oristanesi

Prosegue anche nel fine settimana la campagna di vaccinazione anti-Covid organizzata dal Servizio di Igiene e sanità pubblica della Assl di Oristano, guidato dalla dottoressa Maria Valentina Marras, in raccordo con Regione e Ats.

Ieri si sono concluse le vaccinazioni dell'ospedale San Martino, mentre da oggi, grazie alle 906 nuove dosi consegnate ieri sera alla Assl di Oristano, si proseguirà su più fronti.

In città oggi e domani, saranno vaccinati gli operatori della Casa di Cura "Madonna del Rimedio", struttura ospedaliera privata compresa nel Piano vaccinale anti-Covid. Sempre oggi il vaccino sarà somministrato al personale sanitario del carcere di Massama e a quello della Diabetologia di Oristano, mentre lunedì 18, il vaccino si passerà con gli operatori del Poliambulatorio di Oristano, dei Consultori familiari e dell'Adi (assistenza domiciliare integrata).

Parallelamente nel fine settimana si procederà con Bosa, la cui Farmacia ospedaliera ha ricevuto ieri sera 186 dosi del farmaco Pfizer-Biontech: la fornitura permetterà di vaccinare il personale del "Mastino" (ad eccezione di quello del Pronto Soccorso, a cui è già stata inoculata la prima dose) e del Poliambulatorio di Bosa.

Lunedì 18 si completeranno le vaccinazioni al "Delogu" di Ghilarza (nella prima fase erano già stati coinvolti il reparto Covid, la Radiologia, il Centro Dialisi Covid e il Centro prelievi) e si procederà con il Poliambulatorio cittadino.

Martedì 19 si passerà alla Rsa (residenza sanitaria assistenziale) di Milis, dove a ricevere il vaccino saranno sia gli operatori che i pazienti - categoria fragile compresa nel Piano vaccinale - e mercoledì sarà il turno del personale dell'Istituto "Santa Maria Bambina" di Donigala Fenughedu.

In tutto, saranno tre - due ospedaliere e una territoriale - le squadre di vaccinatori in campo nel fine settimana e all'inizio della prossima per gestire la campagna di vaccinazione anti-Covid.