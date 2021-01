Non dichiarano redditi per 1,6 milioni, nei guai sei società

(ANSA) - CAGLIARI, 16 GEN - Selargius, che operano nei settori della riparazione di autoveicoli, antincendio, soccorso stradale, demolizioni di metalli, edilizia e riparazione di macchinari, sono finiti sotto la lente della Guardia di finanza della Seconda Compagnia di Cagliari.

I militari delle Fiamme gialle, analizzando i documenti contabili delle varie società e i flussi finanziari, hanno scoperto che tutti i proprietari non avevano presentato le dichiarazioni dei redditi, diventando evasori totali.

In particolare le sei società non hanno dichiarato di aver incassato per diverse annualità, complessivamente, circa 1 milione e mezzo di ricavi, non pagando così Iva per 266mila euro.