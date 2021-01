Covid: a Carbonia in 150 davanti a distributore bevande

Stavano bevendo qualche birra e altre bevande davanti a un distributore automatico, alcuni di loro non indossavano la mascherina, altri la portavano legata sotto il mento, tutti vicini senza rispettare le distanze previste dalle norme in vigore per frenare la diffusione del coronavirus.

C'erano quasi 150 giovani ieri sera davanti al distributore automatico di alimenti e bevande in via Manno a Carbonia.

Il 'raduno' non è certamente passato inosservato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Carbonia, che visto il numero di persone presenti, hanno chiesto anche l'intervento degli agenti della squadra volante del Commissariato e degli uomini della polizia municipale.

Le forze dell'ordine, dopo aver fatto allontanare i giovani, li hanno identificati: nei loro confronti scatteranno sanzioni.

Accertamenti avviati anche sul rispetto delle norme da parte del titolare dei distributori automatici.