Corecom: Premio Gianni Massa, c'è tempo sino al 28 febbraio

E' stato prorogato al 28 febbraio il termine ultimo per la presentazione dei lavori relativi alle tre sezioni (Giornalismo, Università, Scuole secondarie di secondo grado) per partecipare alla seconda edizione del Premio Corecom Sardegna "Gianni Massa", edizione 2020.

Il Premio è patrocinato dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais, dalle Università di Cagliari e Sassari, dall'Ordine dei giornalisti della Sardegna, dall'Associazione della stampa sarda, dalla garante dell'infanzia e dell'adolescenza, dal Miur - Direzione scolastica regionale.

Lo slittamento del termine, originariamente previsto per il 31 gennaio, è stato deliberato dal Corecom nel corso dell'ultima seduta.

Il Premio è stato istituito dal Corecom nell'ambito delle iniziative realizzate a tutela e garanzia dell'utenza e volte a favorire l'educazione ai media, nonché l'uso responsabile dei mezzi di comunicazione, la conoscenza, la capacità di analisi e di interpretazione critica dei linguaggi, dei contenuti e dei messaggi trasmessi.

"Il Corecom, col Premio Gianni Massa, intende promuovere - ha detto la presidente Susi Ronchi - la cultura della legalità per affermare il rispetto dei diritti delle persone e in particolare dei minori".

Quest'anno i temi al centro del bando sono quelli del cyberbullismo, del bullismo e dell'uso consapevole del web: "Il Corecom chiama la scuola, l'università e i mezzi di informazione per compiere insieme un'azione forte di contrasto al bullismo, al cyberbullismo al linguaggio d'odio - afferma Ronchi - fenomeni diffusi nella nostra società, che solo attraverso il monitoraggio, lo studio e la conoscenza possono essere affrontati e sconfitti".

Sono previsti premi in denaro per complessivi 23mila euro per le tre diverse sezioni: giornalismo, tesi di laurea universitarie e scuole secondarie di secondo grado.

Il bando è pubblicato sul sito del Corecom all'indirizzo https://bit.ly/2MYuIvw.