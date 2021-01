Accademia Casa Puddu si rinnova e cambia nome

(ANSA) - CAGLIARI, 16 GEN - L'Accademia Casa Puddu cambia nome e logo e diventa "COI Accademia Enogastronomica".

Presieduta da Gianfranco Massa con sede a Baradili, è sempre più indirizzata verso un percorso internazionale.

"Il legame con "Casa Puddu" a Siddi si è fatto sempre più flebile, fino a scomparire del tutto negli ultimi anni - spiega Gianfranco Massa - per questo e per rispetto della comunità che ci ospita attualmente, abbiamo deciso di togliere dal nostro nome e dal nostro logo il riferimento a "Casa Puddu. Una scelta sofferta, ma ben ragionata e ponderata, che facciamo doverosamente senza rimpianti".

Dall'esperienza decennale partita a Siddi all'ex Pastificio Puddu di proprietà del Comune si punta a proseguire le attività di alta formazione e cucina sempre in Marmilla, ma nella sede di Baradili, il comune più piccolo della Sardegna con i suoi 78 residenti, che dal 2015 ospita l'Accademia.

Una strada costellata da soddisfazioni. Dall'Accademia Casa Puddu sono nati chef di alto livello ora in giro per il mondo a fare da ambasciatori dei sapori e delle tradizioni culinarie sarde e due pizzerie "Sa Scolla", a Baradili e Cagliari. L' Accademia ha al suo attivo anche l'organizzazione di eventi per la promozione territoriale e i recenti accordi con l'università Coreana di Seoul e la Camera di Commercio Italiana delle Filippine.

"Gli accordi stipulati con la Corea del sud e la Camera di Commercio Italiana nelle Filippine per la formazione e la promozione delle aziende e dei prodotti di eccellenza che rappresentano la Sardegna - spiega Giancarlo Dessì, amministratore delegato dell'Accademia - ci spingono a consolidare e implementare la nostra presenza in questi Paesi con nuovi progetti e nuove attività di internazionalizzazione che apriremo anche alla collaborazione di nuovi partners commerciali". (ANSA).