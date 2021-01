Università Sassari, corso formazione per insegnanti sostegno

(ANSA) - SASSARI, 15 GEN - L'Università di Sassari attiva un corso di specializzazione online rivolto alla formazione di insegnanti di sostegno per la scuola primaria e secondaria di I e II grado.

Alle lezioni, che inizieranno lunedì 18 gennaio, parteciperanno 150 corsisti che dopo avere superato tre prove selettive seguiranno 270 ore di lezione frontale, più attività di laboratorio e di tirocinio direttamente all'interno degli istituti scolastici.

Nel rispetto delle normative anti-Covid, le lezioni si terranno on line sulla piattaforma Teams. L'Università di Sassari con questo corso giunto alla terza edizione, intende rispondere alla mancanza di insegnanti di sostegno, che in Sardegna è stimata intorno alle tremila unità. (ANSA).