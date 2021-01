Turismo: Smeralda Holding potenzia impegno per sostenibilità

(ANSA) - PORTO CERVO, 15 GEN - Smeralda Holding potenzia il suo impegno per la sostenibilità. La società controllata da Qatar Holding ha siglato un accordo con Sda Bocconi per lo sviluppo di un piano di sostenibilità.

L'intesa tra la Scuola di Direzione Aziendale dell'università milanese e la proprietaria dei principali asset turistici a 5 stelle della Costa Smeralda, mira a definire un Piano di Sostenibilità per individuare strategie e iniziative volte a ridurre l'impatto ambientale delle attività del gruppo nei prossimi cinque anni.

L'iniziativa rientra nel più complessivo disegno intrapreso dal Consorzio Costa Smeralda, che per primo si è accordato con Sda Bocconi per sviluppare un proprio piano strategico per una gestione più sostenibile del territorio e dei servizi consortili. "Il nostro impegno per l'ambiente è parte di quella responsabilità sociale che Smeralda Holding ha assunto nei confronti del territorio e di chi lo abita fin dai tempi della sua costituzione", commenta Mario Ferraro, ceo di Smeralda Holding.

"Abbiamo raccolto l'invito del Consorzio a condividere questo percorso e a farci promotori dell'iniziativa con l'auspicio che anche tutti gli altri consorziati sposeranno la nostra iniziativa", conclude Ferraro. (ANSA).